02:13, 15 декабря 2022
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Безопасно ли использование платёжных стикеров, наподобие того, что представил банк «Тинькофф»Объяснил эксперт «Лаборатории Касперского»
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов прокомментировал заявление банка «Тинькофф» о запуске в январе 2023 года платёжного стикера для проведения бесконтактной оплаты.
Фото: Vvmvd.ru
Стикер Tinkoff Pay приклеивается на смартфон и становится полноценным платёжным средством, как банковская карта. Голованов отметил, что пользоваться таким стикером безопасно, если для проведения операций будут установлены пин-код и лимит на расходование средств. Также эксперт подчеркнул, что это уже «давно известная на рынке технология».
«Если при оплате такой наклейкой будет необходимо обязательное подтверждение пин-кодом, а также будут установлены лимиты для оплаты, то риски будут довольно низкими», — отметил Голованов.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги: