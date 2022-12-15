Безопасно ли использование платёжных стикеров, наподобие того, что представил банк «Тинькофф»

Стикер Tinkoff Pay приклеивается на смартфон и становится полноценным платёжным средством, как банковская карта. Голованов отметил, что пользоваться таким стикером безопасно, если для проведения операций будут установлены пин-код и лимит на расходование средств. Также эксперт подчеркнул, что это уже «давно известная на рынке технология».

«Если при оплате такой наклейкой будет необходимо обязательное подтверждение пин-кодом, а также будут установлены лимиты для оплаты, то риски будут довольно низкими», — отметил Голованов.