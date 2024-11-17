«Библиотека программистов» GitHub подверглась массовой хакерской «атаке»

Pull-запрос под названием «clarify mlx requirement for deepseek models» содержал зашифрованный код на Python, который загружал и выполнял команды из вредоносного URL. Код был замаскирован под последовательность Unicode-чисел. Однако URL вел на несуществующую страницу, что указывает на возможную попытку дискредитации, а не активную атаку, пишут эксперты.

Вредоносные коммиты связаны с удалёнными аккаунтами, выдававшими себя за исследователя безопасности Майка Белла. Белл отверг обвинения, назвав действия атакующих попыткой очернить его репутацию. Вредоносные запросы также были направлены на другие проекты, включая популярный «yt-dlp».