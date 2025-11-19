«Библиотека программистов» Stack Overflow будет поставлять данные ИИ-компаниям

По сути, это внутренний аналог классического Stack Overflow, адаптированный для компаний. Новый продукт «позволяет превращать опыт сотрудников в данные, которые могут использовать корпоративные ИИ-агенты», пишут СМИ.

Гендиректор Stack Overflow Прашант Чандрасекар рассказал, что многие крупные компании уже использовали API Stack Overflow для обучения своих моделей, и именно это подтолкнуло их к разработке нового решения. У платформы уже есть соглашения с крупными ИИ-лабораториями, которые получают доступ к публичным данным сайта за фиксированную плату.

Важным элементом новой системы является экспорт метаданных: кто и когда дал ответ, теги, качество контента и общий показатель «надёжности» юзера.