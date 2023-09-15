«Библиотеку программистов» GitHub раскритиковали за навязывание ИИ-рекомендаций

В ленте «Following» пользователи могли видеть активность людей, на которых они подписались, и репозиториев, за которыми они наблюдали, что отражало их сознательный выбор. В отличие от этого, в ленте «For You» отображалась активность и рекомендации, основанные на алгоритме GitHub и данных о поведении пользователей.

GitHub пояснил, что объединение этих лент было направлено на повышение производительности платформы за счет изменения базовой технологии. По мнению компании, этот шаг был необходим для решения проблемы растущих требований к ее инфраструктуре.

Многие выразили недовольство, заявив, что GitHub отдает предпочтение алгоритмам, похожим на социальные сети, а не полезным функциям для разработчиков.