Билайн увеличил скорость Telegram в России

В Билайне отметили, что из-за роста популярности Telegram (который случился после блокировки соцсетей в России) логично было перераспределить нагрузку на соответствующие каналы. Так, с начала года трафик на мессенджер увеличился более, чем в два раза. «Поэтому решили расширить пропускную способность стыков с Telegram (то есть прямое сообщение с серверами мессенджера в Европе) на 200 ГБ/с, — до 500 ГБ/с», — рассказали в Билайне.

Это позволяет пользователям обмениваться файлами, загружать видео и картинки и использовать прочие функции мессенджера на максимальной скорости.