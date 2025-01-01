Биткоин вырос более чем в два раза за 2024 год

Сейчас криптовалютный рынок оценивается в 3,5 триллиона долларов, а лидирует на нем биткоин, подорожавший в этом году более чем на 120%. «Эфир», вторая по величине криптовалюта, также подскочил почти на 50%. По прогнозам аналитиков, к концу 2025 года биткоин может достичь отметки в 200 000 долларов.

Позиция Трампа, выступающего за криптовалюты, придала в этом году «импульс» криптовалюте, он обещал превратить США в глобальный «крипто-хаб».