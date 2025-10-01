«Близится к миллиону»: Дуров рассказал, сколько каналов блокируют в Telegram

Дуров отметил, что если учитывать все действия по удалению контента — аккаунты, группы, посты — то еженедельно число блокировок приближается к миллиону. По словам основателя мессенджера, такие меры помогают сделать платформу безопаснее, предотвращая распространение опасного и запрещённого материала.

В том же интервью Дуров рассказывал, как его пытались отправить, но тогда всё обошлось. Зато после покушения он стал ценить каждый прожитый день.