«Близится к миллиону»: Дуров рассказал, сколько каналов блокируют в Telegram

Опубликовано 01 октября 2025, 19:351 мин.
«Близится к миллиону»: Дуров рассказал, сколько каналов блокируют в TelegramЕженедельно
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что каждый день в мессенджере блокируют около 100 каналов, содержащих жестокий контент и пропаганду насилия. Интервью с предпринимателем опубликовал журналист Лекс Фридман на YouTube, их слова передает Лента.ру.
Дуров отметил, что если учитывать все действия по удалению контента — аккаунты, группы, посты — то еженедельно число блокировок приближается к миллиону. По словам основателя мессенджера, такие меры помогают сделать платформу безопаснее, предотвращая распространение опасного и запрещённого материала.
В том же интервью Дуров рассказывал, как его пытались отправить, но тогда всё обошлось. Зато после покушения он стал ценить каждый прожитый день.