Блогер показал, как контролировать автомобиль взглядом с помощью Honor Magic6 Pro

Блогер показал, как контролировать автомобиль взглядом с помощью Honor Magic6 ProЗаведите машину одним взглядом
Несмотря на то, что это скорее «анонсирующее» видео, функция отслеживания взгляда в Magic6 Pro, несомненно, является прорывной. Представьте, что вы без труда заводите двигатель, двигаетесь вперед или назад, лишь взглянув на определенные иконки на экране телефона в течение нескольких секунд. (Рулевое управление, однако, остается ручным)
Эта функциональность стала возможной благодаря продуманному сочетанию искусственного интеллекта и аппаратных нововведений. 3D ToF-датчик, встроенный в Magic6 Pro, играет решающую роль в точном отслеживании движений глаз.
Функция управления автомобилем может показаться новинкой, но ее польза в реальном мире очевидна. Это только начало для технологии отслеживания взгляда Honor. Ее потенциал выходит далеко за рамки управления автомобилем, открывая двери для интуитивного взаимодействия с различными подключенными устройствами и приложениями.