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Приложения
Опубликовано 22 февраля 2024, 20:21
1 мин.

Блогер показал, как контролировать автомобиль взглядом с помощью Honor Magic6 Pro

Заведите машину одним взглядом
Последний флагман Honor Magic6 Pro продолжает удивлять. Внимание блогера Autocar привлекло функция отслеживания взгляда, работающая на основе искусственного интеллекта. Этот телефон позволит вам управлять автомобилем одним лишь взглядом.

Несмотря на то, что это скорее «анонсирующее» видео, функция отслеживания взгляда в Magic6 Pro, несомненно, является прорывной. Представьте, что вы без труда заводите двигатель, двигаетесь вперед или назад, лишь взглянув на определенные иконки на экране телефона в течение нескольких секунд. (Рулевое управление, однако, остается ручным)

Эта функциональность стала возможной благодаря продуманному сочетанию искусственного интеллекта и аппаратных нововведений. 3D ToF-датчик, встроенный в Magic6 Pro, играет решающую роль в точном отслеживании движений глаз.

Функция управления автомобилем может показаться новинкой, но ее польза в реальном мире очевидна. Это только начало для технологии отслеживания взгляда Honor. Ее потенциал выходит далеко за рамки управления автомобилем, открывая двери для интуитивного взаимодействия с различными подключенными устройствами и приложениями.

Источник:YouTube
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Honor
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#обновление
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#автомобиль