Блогер показал, как контролировать автомобиль взглядом с помощью Honor Magic6 Pro

Эта функциональность стала возможной благодаря продуманному сочетанию искусственного интеллекта и аппаратных нововведений. 3D ToF-датчик, встроенный в Magic6 Pro, играет решающую роль в точном отслеживании движений глаз.

Функция управления автомобилем может показаться новинкой, но ее польза в реальном мире очевидна. Это только начало для технологии отслеживания взгляда Honor. Ее потенциал выходит далеко за рамки управления автомобилем, открывая двери для интуитивного взаимодействия с различными подключенными устройствами и приложениями.