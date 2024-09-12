Блокчейн-аналог FlightRadar24 получил $3,5 млн на развитие

Опубликовано 12 сентября 2024, 20:151 мин.
Блокчейн-аналог FlightRadar24 получил $3,5 млн на развитиеШведский стартап хочет платить отслеживающим полеты с помощью блокчейна
Стокгольмская компания Wingbits привлекла $ 3,5 млн для развития своей децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) для отслеживания полетов, построенной на блокчейне Solana.
В раунде, возглавляемом Borderless Capital и Tribe Capital, также приняли участие Antler и несколько других.
Традиционно отслеживание полетов опирается на глобальную сеть добровольцев, которые собирают данные и передают их на сайты отслеживания. Wingbits стремится стимулировать этих «добровольцев», предлагая «персонализированные» вознаграждения.
Wingbits использует технологию ADS-B для сбора данных о полетах, подлинность которых подтверждается криптографически подписанными передачами. Затем компания продает эти данные клиентам из авиационной отрасли. С момента запуска бета-версии в 2023 году Wingbits выросла с 40 до 1600 антенн, в основном благодаря поддержке сообщества.