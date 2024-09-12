Блокчейн-аналог FlightRadar24 получил $3,5 млн на развитие

В раунде, возглавляемом Borderless Capital и Tribe Capital, также приняли участие Antler и несколько других.

Традиционно отслеживание полетов опирается на глобальную сеть добровольцев, которые собирают данные и передают их на сайты отслеживания. Wingbits стремится стимулировать этих «добровольцев», предлагая «персонализированные» вознаграждения.

Wingbits использует технологию ADS-B для сбора данных о полетах, подлинность которых подтверждается криптографически подписанными передачами. Затем компания продает эти данные клиентам из авиационной отрасли. С момента запуска бета-версии в 2023 году Wingbits выросла с 40 до 1600 антенн, в основном благодаря поддержке сообщества.