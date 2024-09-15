Приложения
Опубликовано 15 сентября 2024, 12:45
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Блокировка учетных записей не может остановить хакеров: мнение эксперта

Погружение в недостатки кибербезопасности
Несмотря на механизмы блокировки аккаунтов, хакеры продолжают обходить эти средства защиты, обнажая критический изъян в стандартных протоколах безопасности. По словам Зака Амоса из ReHack, более трети американцев сталкивались со взломом аккаунтов в соцсетях, несмотря на эти меры защиты.
Блокировка учетных записей не может остановить хакеров: мнение эксперта
© Ferra

Блокировка учетных записей направлена на предотвращение атак методом брутфорса путем ограничения количества попыток входа. Однако хакеры часто обходят эти барьеры, используя автономные атаки методом перебора. Похищая зашифрованные данные паролей и пытаясь взломать их в автономном режиме, злоумышленники обходят ограничения на вход в систему в режиме реального времени, пишет Амос.

Еще одним распространенным методом является набивка паролей, когда хакеры используют украденные в результате предыдущих взломов учетные данные для получения доступа к нескольким учетным записям. Поскольку многие пользователи используют пароли повторно, этот метод оказывается «пугающе эффективным». Кроме того, социальная инженерия, включая фишинг, по-прежнему представляет собой серьезную угрозу.

Для усиления безопасности эксперты рекомендуют использовать более надежные уникальные пароли и включать многофакторную аутентификацию (MFA).