Блокировка WeChat в США под вопросом из-за потенциального падения продаж iPhone в Китае

Дело в том, что если запрет будет принят в первоначальном виде, то Apple не сможет распространять WeChat через магазин приложений. Данное приложение в Китае объединяет большое количество разных сервисов. Пользователи даже делают покупки через него. Если китайцы не смогут устанавливать WeChat на iPhone, то они им будут не нужны.

В связи с этим администрация президента США общается с американскими компаниями, в том числе Apple. Последним необходимо, чтобы они смогли вести дела с WeChat. СМИ пишут, что сейчас чиновники рассматривают возможность частичного запрета, который, например, затронет лишь обычных пользователей из США.