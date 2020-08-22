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Блокировка WeChat в США под вопросом из-за потенциального падения продаж iPhone в Китае
Чиновники думают над частичным запретом
7 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете китайского приложения WeChat. Как оказалось, это решение может принести вред американским компаниям. СМИ пишут, что сейчас блокировка WeChat в США под вопросом. Во многом из-за потенциального падения продаж iPhone в Китае.
Дело в том, что если запрет будет принят в первоначальном виде, то Apple не сможет распространять WeChat через магазин приложений. Данное приложение в Китае объединяет большое количество разных сервисов. Пользователи даже делают покупки через него. Если китайцы не смогут устанавливать WeChat на iPhone, то они им будут не нужны.
В связи с этим администрация президента США общается с американскими компаниями, в том числе Apple. Последним необходимо, чтобы они смогли вести дела с WeChat. СМИ пишут, что сейчас чиновники рассматривают возможность частичного запрета, который, например, затронет лишь обычных пользователей из США.