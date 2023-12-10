Блокировку iMessages на Android Apple объяснила «безопасностью пользователей»

Apple же утверждает, что защищает конфиденциальность и безопасность пользователей, блокируя методы, использующие поддельные учетные данные для доступа к iMessage.

Эпопея связана с Beeper Mini, сервисом, подключающимся к iMessage через службу push-уведомлений Apple, что вызывает у нее опасения по поводу безопасности данных. Beeper же настаивает на том, что использует только защищенные протоколы передачи сообщений, предлагая альтернативу уязвимостям SMS.

По мере того как Apple все крепче сжимает свою хватку на эксклюзивность iMessage, борьба Beeper за преодоление разрыва между Android и iOS усиливается.

Найдет ли Beeper способ перехитрить меры безопасности Apple и совершить прорыв в обмене сообщениями на разных платформах?