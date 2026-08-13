Опубликовано 13 августа 2026, 13:201 мин.
Блокировщик рекламы uBlock Origin сдался перед Facebook*Cлишком «хитёр»
Популярный блокировщик рекламы uBlock Origin официально прекращает «борьбу» с Facebook*. Проблема в том, что соцсеть постоянно меняет код своих страниц.
© Ferra.ru
Как только создатели блокировщиков находили способ спрятать рекламу, инженеры соцсети перестраивали систему так, чтобы обойти защиту. По словам одного из разработчиков uBlock Origin, в Facebook* этим занимаются «сотрудники с зарплатами в миллионы долларов».
В качестве примера приводится один из трюков: рекламу часто помечают словом «Sponsored» («Реклама»). Чтобы блокировщик не мог зацепиться за эту надпись, Facebook* разбивает её на отдельные буквы, каждую из которых прячет в свой кусок кода. Иногда буквы даже перемешивают или добавляют лишние символы.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:neowin
Автор:Максим Многословный