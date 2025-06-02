Блокнот в Windows 11 получил поддержку форматирования

Markdown — это простой способ форматирования текста, популярный среди разработчиков для создания структурированных документов, таких как веб-страницы или заметки. Новая панель инструментов в «Блокноте» упрощает форматирование. Пользователи могут переключаться между отображением Markdown и исходным текстом через меню или кнопку в строке состояния.