«Bloomberg выдумывает»: Маск опроверг слухи о гигантских потерях его ИИ-стартапа

Опубликовано 20 июня 2025, 03:451 мин.
«Bloomberg выдумывает»: Маск опроверг слухи о гигантских потерях его ИИ-стартапаЯкобы минус $1 млрд в месяц
Bloomberg сообщило, что компания xAI Илона Маска якобы теряет около $ 1 млрд в месяц. По данным источников издания, расходы на разработку ИИ-моделей сильно превышают доходы, а к середине 2025 года убытки могут достичь $ 13 млрд. Также утверждается, что из привлечённых $ 14 млрд к началу 2025 года останется лишь $ 4 млрд, и те вскоре будут потрачены.
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Илон Маск резко отреагировал на это в X (бывший Twitter), назвав публикацию «чушью», но не стал приводить подробностей. Несмотря на критику, Bloomberg отмечает, что у xAI есть сильные стороны. Компания интегрирована с соцсетью X, что позволяет использовать её огромную базу данных для обучения моделей и получения актуальной информации от пользователей. Это дает теоретическое xAI преимущество перед конкурентами.
Сейчас оценка стоимости xAI достигла $ 80 млрд, в неё уже инвестировали крупные венчурные фонды. Некоторые аналитики считают, что xAI может выйти на прибыль уже к 2027 году — раньше, чем, например, OpenAI, которая планирует выйти в плюс только к 2029 году.