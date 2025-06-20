«Bloomberg выдумывает»: Маск опроверг слухи о гигантских потерях его ИИ-стартапа

Илон Маск резко отреагировал на это в X (бывший Twitter), назвав публикацию «чушью», но не стал приводить подробностей. Несмотря на критику, Bloomberg отмечает, что у xAI есть сильные стороны. Компания интегрирована с соцсетью X, что позволяет использовать её огромную базу данных для обучения моделей и получения актуальной информации от пользователей. Это дает теоретическое xAI преимущество перед конкурентами.

Сейчас оценка стоимости xAI достигла $ 80 млрд, в неё уже инвестировали крупные венчурные фонды. Некоторые аналитики считают, что xAI может выйти на прибыль уже к 2027 году — раньше, чем, например, OpenAI, которая планирует выйти в плюс только к 2029 году.