Bluesky приостановил регистрацию из-за наплыва ушедших из Twitter пользователей

Bluesky приостановил регистрацию из-за наплыва ушедших из Twitter пользователейЭто не изоляция, а решение проблем
Bluesky, децентрализованная социальная сеть, похожая на Twitter, временно приостановила регистрацию новых пользователей в попытке решить проблемы со скоростью работы. Проблемы возникли после того, как Twitter ввел ограничения на количество твитов, которые пользователи могут просматривать за день.
Хотя Bluesky по-прежнему требует код приглашения для регистрации, приток новых пользователей вызвал трудности. В своем посте Bluesky объявила, что они временно приостановят регистрацию, пока их команда работает над решением существующих проблем с производительностью. Некоторые пользователи, например, сталкиваются с медленной загрузкой сообщений.
Инженер Bluesky Пол Фрейзи упомянул, что они имеют дело с рекордно высоким трафиком и готовят обновления мобильных приложений для решения проблем.
На Mastodon, другой социальной платформе, также наблюдается всплеск числа новых учетных записей пользователей, сообщает The Verge.