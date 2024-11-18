Бой Майка Тайсона и Джейка Пола смотрело 65 млн людей. И это лишь на Netflix

Опубликовано 18 ноября 2024, 02:151 мин.
Бой Майка Тайсона и Джейка Пола смотрело 65 млн людей. И это лишь на NetflixНастоящие цифры тяжело представить
Netflix во время боксерского поединка Майка Тайсона и Джейка Пола собрал на своей платформе 65 миллионов зрителей этого боя, согласно данным Most Valuable Promotions. Этот рекорд превзошёл максимальное число зрителей на стримах Disney во время матча по крикету на Чемпионате мира и более чем вдвое превысил прогнозируемую аудиторию рождественской трансляции NFL от Netflix — часто наиболее просматриваемые события.
Однако наплыв зрителей перегрузил серверы Netflix, что вызвало множество жалоб на качество трансляции. Проблемы с качеством изображения, буферизацией и сбоями были предметом активного обсуждения в соцсетях. По данным Downdetector, за время события было зафиксировано более 100 000 жалоб.
Несмотря на это, технический директор Netflix Элизабет Стоун назвала мероприятие «огромным успехом».