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Опубликовано 18 ноября 2024, 02:15
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Бой Майка Тайсона и Джейка Пола смотрело 65 млн людей. И это лишь на Netflix

Настоящие цифры тяжело представить
Netflix во время боксерского поединка Майка Тайсона и Джейка Пола собрал на своей платформе 65 миллионов зрителей этого боя, согласно данным Most Valuable Promotions. Этот рекорд превзошёл максимальное число зрителей на стримах Disney во время матча по крикету на Чемпионате мира и более чем вдвое превысил прогнозируемую аудиторию рождественской трансляции NFL от Netflix — часто наиболее просматриваемые события.
Бой Майка Тайсона и Джейка Пола смотрело 65 млн людей. И это лишь на Netflix
© Ferra

Однако наплыв зрителей перегрузил серверы Netflix, что вызвало множество жалоб на качество трансляции. Проблемы с качеством изображения, буферизацией и сбоями были предметом активного обсуждения в соцсетях. По данным Downdetector, за время события было зафиксировано более 100 000 жалоб.

Несмотря на это, технический директор Netflix Элизабет Стоун назвала мероприятие «огромным успехом».

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#бокс
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