Бой Майка Тайсона и Джейка Пола смотрело 65 млн людей. И это лишь на Netflix

Настоящие цифры тяжело представить

Netflix во время боксерского поединка Майка Тайсона и Джейка Пола собрал на своей платформе 65 миллионов зрителей этого боя, согласно данным Most Valuable Promotions. Этот рекорд превзошёл максимальное число зрителей на стримах Disney во время матча по крикету на Чемпионате мира и более чем вдвое превысил прогнозируемую аудиторию рождественской трансляции NFL от Netflix — часто наиболее просматриваемые события.