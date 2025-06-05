Более 100 000 незаконных подключений ботов: Reddit подал в суд на Anthropic

Опубликовано 05 июня 2025, 22:391 мин.
Более 100 000 незаконных подключений ботов: Reddit подал в суд на AnthropicБоты заходили на Reddit более 100 000 раз с июля прошлого года
Reddit подал в суд на Anthropic, конкурента OpenAI, в суде Сан-Франциско. Reddit утверждает, что с июля 2024 года Anthropic более 100 000 раз обращалась к их платформе, несмотря на обещания заблокировать свои боты. В иске компанию называют лицемерной — с одной стороны она показывает себя как честная и соблюдающая правила, а с другой — игнорирует их ради собственной выгоды.
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Reddit славится «уникальными человеческими разговорами», которые важны для обучения ИИ, в том числе чатбота Claude, разработанного Anthropic. Юристы форума считают, что Anthropic может заработать миллиарды на использовании контента сайта без разрешения.
В феврале 2024 года Reddit подписал договор с Google на предоставление данных для обучения ИИ, который, по данным СМИ, обошелся ей в примерно 60 миллионов долларов в год.