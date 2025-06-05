Более 100 000 незаконных подключений ботов: Reddit подал в суд на Anthropic

Reddit славится «уникальными человеческими разговорами», которые важны для обучения ИИ, в том числе чатбота Claude, разработанного Anthropic. Юристы форума считают, что Anthropic может заработать миллиарды на использовании контента сайта без разрешения.

В феврале 2024 года Reddit подписал договор с Google на предоставление данных для обучения ИИ, который, по данным СМИ, обошелся ей в примерно 60 миллионов долларов в год.