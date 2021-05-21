Приложения
Вчера в 16:13
Более 100 млн пользователей скачали опасные Android-приложения
Они раскрывают конфиденциальные данные
Исследователи из компании Check Point выяснили, что некоторые Android-приложения, скачанные более 100 млн пользователями, раскрывают конфиденциальные данные владельцев смартфонов.
Причина тому — неправильная конфигурация приложений. Специалисты отметили, что пренебрегая этим, разработчики подвергают риску и пользователей, и себя самих.
Всего исследователи изучили 23 Android-приложения из Google Play Store. Эти приложения успели загрузить от 10 тысяч до 10 млн раз. Среди них были Astro Guru, iFax, Logo Maker, Screen Recorder и T'Leva.
В итоге специалисты выяснили, что дело в неправильной конфигурации баз данных в реальном времени, push-уведомлений и ключей облачного хранилища. Это приводит к утечке электронных писем, номеров телефонов, сообщений чата, местоположения, паролей, резервных копий, историй браузера и фотографий.
Исследователи рассказали о проблемах разработчикам приложений, но не все исправили их.