Более 250 тысяч почтовых серверов в опасности из-за новой уязвимости

Более 250 тысяч почтовых серверов в опасности из-за новой уязвимостиМогло быть и хуже
Обнаружены критические уязвимости в агенте доставки электронной почты Exim, широко используемом программном обеспечении с открытым исходным кодом. Эти уязвимости, о которых первоначально сообщила инициатива Zero Day Initiative (ZDI), могут позволить удаленное выполнение кода при минимальном взаимодействии с пользователем.
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Из шести выявленных ошибок четыре допускают удаленное выполнение кода, а степень их серьезности варьируется от 7,5 до 9,8 из 10. Exim используется примерно на 253 000 серверов в Интернете.
Хотя исправления для трех уязвимостей доступны в закрытом репозитории, неизвестно, когда будут выпущены исправления для оставшихся трех. Действия компании Exim в отношении этих уязвимостей вызвали критику за недостаточную прозрачность.
Одна из наиболее серьезных уязвимостей, CVE-2023-42115, представляет собой дефект, выходящий за границы, позволяющий удаленным злоумышленникам выполнить произвольный код без аутентификации.