Более 250 тысяч почтовых серверов в опасности из-за новой уязвимости

Из шести выявленных ошибок четыре допускают удаленное выполнение кода, а степень их серьезности варьируется от 7,5 до 9,8 из 10. Exim используется примерно на 253 000 серверов в Интернете.

Хотя исправления для трех уязвимостей доступны в закрытом репозитории, неизвестно, когда будут выпущены исправления для оставшихся трех. Действия компании Exim в отношении этих уязвимостей вызвали критику за недостаточную прозрачность.

Одна из наиболее серьезных уязвимостей, CVE-2023-42115, представляет собой дефект, выходящий за границы, позволяющий удаленным злоумышленникам выполнить произвольный код без аутентификации.