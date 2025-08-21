Более 30 экспонатов музея «Атом» появились в метавселенной ВДНХ

В «Атомариуме» рассказывают о законах природы и устройстве Вселенной. Здесь 19 интерактивных экспонатов помогают детям и взрослым понять физические явления: вращение Земли, образование волн, расстояния до звезд и планет, использование энергии Солнца. Например, экспонат «Спектр» показывает, как радужные цвета связаны с химическим составом объектов, а «Резонанс частоты» помогает увидеть, как звук превращается в видимые колебания.

В зале «Современная атомная промышленность» можно узнать о применении ядерных технологий: в энергетике, медицине, космосе, переработке продуктов и опреснении воды. Центральный экспонат — атомный реактор ВВЭР-1200.

Для посещения метаВДНХ достаточно авторизоваться через Mos ID и выбрать дату и время экскурсии. Прогулка длится около 30 минут.