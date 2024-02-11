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Опубликовано 11 февраля 2024, 20:32
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Боли роста Gemini: пользователи раскритиковали замену Google Ассистента

Но компания работает над устранением проблем и недостатков функций
Многие рассматривали Gemini как идеального преемника Google Assistant, который исправил бы все его недостатки, но последние отзывы пользователей и собственный список «вещей, которые нужно исправить» от Google рисуют другую картину.

Недостающие функции? Ограниченные «медиапровайдеры», отсутствие так называемых «рутин», никаких напоминаний и никакого перевода в реальном времени.

Пока что календарь, напоминания и распорядок дня возглавляют список «исправить как можно скорее» и, вероятно, будут добавлены в ближайшее время.

Google всячески защищает свое детище. Так, по мнению компании, Gemini отличается следующим:

  • Gemini превосходно имитирует человеческий стиль письма.

  • Он поможет вам найти нужные слова и лучше выразить себя.

  • Больше не нужно ждать медленных или затянутых ответов.

  • Задавайте столько вопросов, сколько хотите, без ограничений.

  • Всегда на связи, в отличие от некоторых устройств с помощником.

  • Включение изображений в ответы для более интересного восприятия.

  • Работает с Gmail и Maps.

Лишь время покажет, насколько пользователи готовы к такой замене Ассистента, и как быстро Google приведет Gemini к «идеальной форме».