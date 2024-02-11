Боли роста Gemini: пользователи раскритиковали замену Google Ассистента

Недостающие функции? Ограниченные «медиапровайдеры», отсутствие так называемых «рутин», никаких напоминаний и никакого перевода в реальном времени.

Пока что календарь, напоминания и распорядок дня возглавляют список «исправить как можно скорее» и, вероятно, будут добавлены в ближайшее время.

Google всячески защищает свое детище. Так, по мнению компании, Gemini отличается следующим:

Gemini превосходно имитирует человеческий стиль письма.

Он поможет вам найти нужные слова и лучше выразить себя.

Больше не нужно ждать медленных или затянутых ответов.

Задавайте столько вопросов, сколько хотите, без ограничений.

Всегда на связи, в отличие от некоторых устройств с помощником.

Включение изображений в ответы для более интересного восприятия.

Работает с Gmail и Maps.

Лишь время покажет, насколько пользователи готовы к такой замене Ассистента, и как быстро Google приведет Gemini к «идеальной форме».