Боли роста Gemini: пользователи раскритиковали замену Google Ассистента

Боли роста Gemini: пользователи раскритиковали замену Google АссистентаНо компания работает над устранением проблем и недостатков функций
Недостающие функции? Ограниченные «медиапровайдеры», отсутствие так называемых «рутин», никаких напоминаний и никакого перевода в реальном времени.
Пока что календарь, напоминания и распорядок дня возглавляют список «исправить как можно скорее» и, вероятно, будут добавлены в ближайшее время.
Google всячески защищает свое детище. Так, по мнению компании, Gemini отличается следующим:
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Gemini превосходно имитирует человеческий стиль письма.
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Он поможет вам найти нужные слова и лучше выразить себя.
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Больше не нужно ждать медленных или затянутых ответов.
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Задавайте столько вопросов, сколько хотите, без ограничений.
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Всегда на связи, в отличие от некоторых устройств с помощником.
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Включение изображений в ответы для более интересного восприятия.
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Работает с Gmail и Maps.
Лишь время покажет, насколько пользователи готовы к такой замене Ассистента, и как быстро Google приведет Gemini к «идеальной форме».