Больница не пошла на поводу хакеров. За что они раскрыли данные 310 тыс. людей

Экспертиза, завершенная в ноябре 2024 года, показала, что похищенные данные включают демографические данные, информацию о медицинском страховании, номера социального страхования, водительские права и финансовую информацию.

AJH быстро отключила системы, чтобы локализовать ущерб, и уведомила правоохранительные органы. В больнице заявили, что нет никаких признаков «шпионажа» в результате взлома, но посоветовали пострадавшим сохранять бдительность. В ответ на это больница предлагает пострадавшим лицам 24 месяца защиты личности и кредитного мониторинга через Experian.