Больница не пошла на поводу хакеров. За что они раскрыли данные 310 тыс. людей

Опубликовано 09 декабря 2024, 15:001 мин.
Больница не пошла на поводу хакеров. За что они раскрыли данные 310 тыс. людейБольницы Anna Jaques
Атака вымогательским ПО на больницу Anna Jaques Hospital (AJH) привела к обнародованию конфиденциальных данных более 310 000 пациентов. Атака произошла 25 декабря 2023 года. Хакерская группа слила данные пациентов в темную паутину после того, как больница не выполнила их требования.
Экспертиза, завершенная в ноябре 2024 года, показала, что похищенные данные включают демографические данные, информацию о медицинском страховании, номера социального страхования, водительские права и финансовую информацию.
AJH быстро отключила системы, чтобы локализовать ущерб, и уведомила правоохранительные органы. В больнице заявили, что нет никаких признаков «шпионажа» в результате взлома, но посоветовали пострадавшим сохранять бдительность. В ответ на это больница предлагает пострадавшим лицам 24 месяца защиты личности и кредитного мониторинга через Experian.