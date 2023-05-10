Большая группа психологов предупредила о вреде социальных сетей для детей

Большая группа психологов предупредила о вреде социальных сетей для детейИ рассказала, как с этим «бороться»
Американская психологическая ассоциация (APA) выпустила рекомендации для подростков, родителей, учителей и политиков о том, как ориентироваться в социальных сетях, чтобы снизить уровень депрессии, тревожности и одиночества среди подростков.
Рекомендации, основанные на последних научных результатах, в первую очередь касаются действий, которые могут предпринять родители, например, следить за социальными сетями своих подростков и с раннего возраста обучать их грамотности в социальных сетях.
Признавая, что социальные сети могут способствовать установлению связей, особенно в периоды социальной изоляции, подобные пандемии, APA предлагает проводить регулярный скрининг на наличие признаков «проблемного использования социальных сетей» у подростков.
Родителям рекомендуется внимательно следить за активностью своих детей в социальных сетях, особенно в раннем подростковом возрасте (10-14 лет), чтобы минимизировать воздействие вредного контента, связанного с самоповреждением, самоубийством, неупорядоченным питанием, расизмом или издевательствами. Исследования показывают, что воздействие такого контента может повлиять на аналогичное поведение у некоторых молодых людей.
В руководстве также подчеркивается необходимость ограничить использование социальных сетей для сравнения, особенно в отношении контента, связанного с внешностью. Исследования показали, что чрезмерное внимание к внешности в Интернете связано с плохим образом тела и депрессивными симптомами, особенно среди девочек.
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