Больше опасности, чем пользы: найдены подозрительные антивирусы для Android

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Больше опасности, чем пользы: найдены подозрительные антивирусы для AndroidВыбрать нормальное приложение не так-то просто
Эксперты Cybernews изучили около 40 наиболее скачиваемых приложений-антивирусов в Google Play. Оказалось, что только два из них можно назвать свободными от очевидных угроз конфиденциальности.
Трекеры данных не нашли только в приложениях Super Antivirus - Clean Virus и VG Enterprise Web SDK. Но даже они не впечатлили специалистов, когда дело дошло до оценки их общих функций защиты безопасности.
Эксперты, к сожалению, не рассказали подробно об объёме и типе данных, отслеживаемых каждым из 36 приложений. Шесть программ также содержали ссылки на «потенциально вредоносные домены».
Стоит ли удалять все эти антивирусы? Phonearena советует просто подойти к выбору приложения с умом: читать отзывы, смотреть на оценки и следить за поведением программы.