Больше опасности, чем пользы: найдены подозрительные антивирусы для Android

Трекеры данных не нашли только в приложениях Super Antivirus - Clean Virus и VG Enterprise Web SDK. Но даже они не впечатлили специалистов, когда дело дошло до оценки их общих функций защиты безопасности.

Эксперты, к сожалению, не рассказали подробно об объёме и типе данных, отслеживаемых каждым из 36 приложений. Шесть программ также содержали ссылки на «потенциально вредоносные домены».

Стоит ли удалять все эти антивирусы? Phonearena советует просто подойти к выбору приложения с умом: читать отзывы, смотреть на оценки и следить за поведением программы.