Большее число видео в YouTube получат автоматический дубляж уже в этом месяце

Опубликовано 13 февраля 2025, 15:451 мин.
Большее число видео в YouTube получат автоматический дубляж уже в этом месяцеНужно подключать блогеру
В конце этого месяца YouTube сделает свой инструмент автоматического дубляжа доступным для большего числа блогеров. Ранее им могли пользоваться только образовательные каналы, участвующие в партнерской программе, но теперь доступ к нему получат все авторы, участвующие в программе.
Инструмент помогает создателям охватить более широкую аудиторию, автоматически переводя и дублируя видео на разные языки. На данный момент он поддерживает девять языков, включая английский, испанский, французский и японский. Английские видеоролики можно дублировать на все поддерживаемые языки, но неанглоязычные видеоролики в настоящее время дублируются только на английский.
Генеральный директор YouTube Нил Мохан рассказал об этом обновлении, обсуждая планы платформы на 2025 год. Он также упомянул о предстоящих улучшениях для подкастов, таких как лучшая монетизация.