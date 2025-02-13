Большее число видео в YouTube получат автоматический дубляж уже в этом месяце

Инструмент помогает создателям охватить более широкую аудиторию, автоматически переводя и дублируя видео на разные языки. На данный момент он поддерживает девять языков, включая английский, испанский, французский и японский. Английские видеоролики можно дублировать на все поддерживаемые языки, но неанглоязычные видеоролики в настоящее время дублируются только на английский.

Генеральный директор YouTube Нил Мохан рассказал об этом обновлении, обсуждая планы платформы на 2025 год. Он также упомянул о предстоящих улучшениях для подкастов, таких как лучшая монетизация.