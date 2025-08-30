Большинство инвесторов потеряли деньги на токене YZY от Канье Уэста

Опубликовано 30 августа 2025, 17:151 мин.
Большинство инвесторов потеряли деньги на токене YZY от Канье УэстаНо кто-то успел
Запуск токена YZY от Канье Уэста на блокчейне Solana вызвал огромный ажиотаж, но большинство участников рынка понесли убытки, пишут СМИ. В первые часы цена токена выросла более чем на 1 000% благодаря онлайн-промоушену и популярности бренда Yeezy, но затем быстро упала более чем на 80%.
По данным аналитической платформы Bubblemaps, из примерно 70 200 инвесторов почти 51 862 потеряли деньги, общие потери составили почти 75 миллионов долларов. Более тысячи трейдеров потеряли по 10 000 долларов и больше. При этом 18 333 кошелька получили прибыль, но большинство из них — менее 1 000 долларов.
Прибыль оказалась сосредоточена в руках небольшой группы: 11 кошельков забрали почти треть всех доходов, каждый заработал более миллиона долларов. Некоторые из них использовали автоматические боты для покупки токена раньше остальных участников.