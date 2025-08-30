Большинство инвесторов потеряли деньги на токене YZY от Канье Уэста

По данным аналитической платформы Bubblemaps, из примерно 70 200 инвесторов почти 51 862 потеряли деньги, общие потери составили почти 75 миллионов долларов. Более тысячи трейдеров потеряли по 10 000 долларов и больше. При этом 18 333 кошелька получили прибыль, но большинство из них — менее 1 000 долларов.

Прибыль оказалась сосредоточена в руках небольшой группы: 11 кошельков забрали почти треть всех доходов, каждый заработал более миллиона долларов. Некоторые из них использовали автоматические боты для покупки токена раньше остальных участников.