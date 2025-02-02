Большинство мужчин женились бы на ИИ-девушках, если бы это было законно: опрос

Опубликовано 02 февраля 2025, 02:151 мин.
Большинство мужчин женились бы на ИИ-девушках, если бы это было законно: опросА вы?
По результатам нового анализа, проведенного компанией EVA AI, которая предлагает ИИ-собеседников, 8 из 10 мужчин подумали бы о том, чтобы жениться на ИИ-девушке, если бы это было законно. В опросе приняли участие 2 000 мужчин.
Поскольку знакомства становятся все более сложными, многие обращаются к искусственному интеллекту в поисках «спутницы жизни». Футуролог Ян Пирсон предсказал, что к 2050 году секс с роботами может стать более распространенным, чем с людьми. Однако этот сдвиг может произойти даже раньше. Опрос показал, что 81% мужчин считают, что ИИ-подруги могут полностью заменить человеческие отношения, а 83% думают, что могут сформировать глубокие эмоциональные связи с ИИ-партнером.
Исследование также показало, что многие люди заинтересованы в ИИ-версиях потерянных любимых или бывших партнеров. Некоторые даже хотят получить ИИ-дубликат себя или своего нынешнего партнера, но с «улучшениями».