Большинство первоклассников в регионах записали в школу через Госуслуги

Опубликовано 11 сентября 2025, 20:001 мин.
Большинство первоклассников в регионах записали в школу через ГосуслугиДанные Минцифры
Приём заявлений в школы на 2025/2026 учебный год завершён. На портал Госуслуг подали более 1,1 млн заявлений в 1 класс, что на 13% больше, чем в прошлом году. Сервисом воспользовались родители 75% детей в регионах, где он был доступен. В Москве и Подмосковье запись шла через региональные порталы. В целом через Госуслуги записали около двух третей всех первоклассников страны.
© Минцифры
Первое заявление поступило в 00:05 18 марта в Норильске для девочки в школу № 20. Последнее — 23:44 5 сентября в Воронеже для мальчика в гимназию № 1.
Кто пойдёт в 1 класс:
-
Девочки — 48,6%
-
Мальчики — 51,4%
Кто подавал заявление:
-
Мамы — 90%
-
Папы — 10%
Приём заявлений проходил в два этапа:
-
Первая волна — дети по месту прописки и с льготами. Почти 20% заявлений подали сразу после старта.
-
Вторая волна — запись на оставшиеся места.
Регионы с наибольшим использованием Госуслуг: Санкт-Петербург, Свердловская область, Дагестан, Татарстан, Башкортостан.