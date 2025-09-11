Большинство первоклассников в регионах записали в школу через Госуслуги

Данные Минцифры

Приём заявлений в школы на 2025/2026 учебный год завершён. На портал Госуслуг подали более 1,1 млн заявлений в 1 класс, что на 13% больше, чем в прошлом году. Сервисом воспользовались родители 75% детей в регионах, где он был доступен. В Москве и Подмосковье запись шла через региональные порталы. В целом через Госуслуги записали около двух третей всех первоклассников страны.