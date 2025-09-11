Приложения
Опубликовано 11 сентября 2025, 20:00
1 мин.

Большинство первоклассников в регионах записали в школу через Госуслуги

Данные Минцифры
Приём заявлений в школы на 2025/2026 учебный год завершён. На портал Госуслуг подали более 1,1 млн заявлений в 1 класс, что на 13% больше, чем в прошлом году. Сервисом воспользовались родители 75% детей в регионах, где он был доступен. В Москве и Подмосковье запись шла через региональные порталы. В целом через Госуслуги записали около двух третей всех первоклассников страны.
© Минцифры

Первое заявление поступило в 00:05 18 марта в Норильске для девочки в школу № 20. Последнее — 23:44 5 сентября в Воронеже для мальчика в гимназию № 1.

Кто пойдёт в 1 класс:

  • Девочки — 48,6%

  • Мальчики — 51,4%

Кто подавал заявление:

  • Мамы — 90%

  • Папы — 10%

Приём заявлений проходил в два этапа:

  • Первая волна — дети по месту прописки и с льготами. Почти 20% заявлений подали сразу после старта.

  • Вторая волна — запись на оставшиеся места.

Регионы с наибольшим использованием Госуслуг: Санкт-Петербург, Свердловская область, Дагестан, Татарстан, Башкортостан.