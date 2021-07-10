Большинство приложений для смартфонов оказались «ворами» данных

Конечно, все выводы Meizu делала на основе использования своей прошивки Flyme. Менее чем через месяц оболочка получит постоянный доступ к поведению приложений в системе. И это важное нововведение: как показало исследование, 98% приложений имеют доступ к данным о местоположении. Кроме того, недобросовестные компании крадут информацию о пользователях через приложения. Эту информацию затем используют для продажи рекламодателям.

Meizu также рассказала, что разработала комплекс мер по защите приватности в Flyme 9. Они, по словам компании, делают личные данные запретной зоной для приложений, куда невозможно попасть.