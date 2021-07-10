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Сегодня в 13:02

Большинство приложений для смартфонов оказались «ворами» данных

Так говорит Meizu
Meizu опубликовала документ по приватности и безопасности, в котором рассказала о приложениях и том, как они используют данные пользователей.
Большинство приложений для смартфонов оказались «ворами» данных

Конечно, все выводы Meizu делала на основе использования своей прошивки Flyme. Менее чем через месяц оболочка получит постоянный доступ к поведению приложений в системе. И это важное нововведение: как показало исследование, 98% приложений имеют доступ к данным о местоположении. Кроме того, недобросовестные компании крадут информацию о пользователях через приложения. Эту информацию затем используют для продажи рекламодателям.

Meizu также рассказала, что разработала комплекс мер по защите приватности в Flyme 9. Они, по словам компании, делают личные данные запретной зоной для приложений, куда невозможно попасть.