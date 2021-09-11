Большинство приложений в магазине Apple оказались бесплатными

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Большинство приложений в магазине Apple оказались бесплатнымиА доход компании в основном приносят игры
Во время судебного разбирательства между Apple и Epic Games стало известно, как зарабатывает магазин приложений App Store. Оказалось, что большинство приложений в нём бесплатны.
Основная часть дохода от App Store приходится на мобильные игры — это 70%. Таким образом, менее 10% пользователей магазина приложений приносят 70% выручки. Кроме того, более 80% учётных записей не приносят Apple и вовсе никакого дохода. А 80% всех приложений в App Store бесплатны.
Напомним, Apple получала 30-процентную комиссию от покупок внутри приложений годами. Разработчики утверждали, что правила App Store несправедливы по отношению к небольшим компаниям. В прошлом году компания снизила комиссии до 15% для приложений с годовым объёмом продаж менее $1 млн.