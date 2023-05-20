Большинство удаленных приложений в App Store были убраны оттуда из-за властей Китая

Цель отчета - обеспечить прозрачность политики и действий Apple в App Store.

Так, стало известно, то более 1,6 миллиона приложений были отклонены еще на этапе загрузки в магазин приложений, а 186 195 приложений были удалены за нарушение правил App Store. Китай возглавил список приложений, удаленных по требованию правительства: 1 435 приложений. Большинство из них были играми, не имеющими необходимой лицензии GRN. Другие страны, включая Индию, Пакистан и Россию, также требовали удаления приложений.

В отчете подробно описаны причины отклонения приложений, включая безопасность, производительность, дизайн и юридические нарушения. Кроме того, в отчете указывается количество удалений и восстановлений учетных записей разработчиков.