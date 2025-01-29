Большинство западных компаний отложили свои ИИ-проекты из-за нехватки денег

Опубликовано 29 января 2025, 19:211 мин.
Большинство западных компаний отложили свои ИИ-проекты из-за нехватки денегПоказал опрос
Согласно результатам недавнего исследования, проведенного Civo, многие западные компании сталкиваются с трудностями при запуске и расширении своих проектов в области искусственного интеллекта: почти 90% из них не справляются полноценно.
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Среди самых серьезных препятствий — ограниченные бюджеты, нехватка квалифицированных сотрудников и недостаточная вычислительная мощность. Нехватка графических процессоров — одна из главных проблем, из-за которой более 80% компаний откладывают внедрение ИИ — часто на срок от трех до шести месяцев.
Несмотря на эти неудачи, большинство компаний сохраняют приверженность ИИ. Хотя задержки могут расстраивать, они также дают компаниям «шанс переосмыслить свой подход и найти лучшие решения», считают аналитики.
Ожидается, что расходы на ИИ будут продолжать расти, особенно на программное обеспечение, центры обработки данных и новые устройства.