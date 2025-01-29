Большинство западных компаний отложили свои ИИ-проекты из-за нехватки денег

Среди самых серьезных препятствий — ограниченные бюджеты, нехватка квалифицированных сотрудников и недостаточная вычислительная мощность. Нехватка графических процессоров — одна из главных проблем, из-за которой более 80% компаний откладывают внедрение ИИ — часто на срок от трех до шести месяцев.

Несмотря на эти неудачи, большинство компаний сохраняют приверженность ИИ. Хотя задержки могут расстраивать, они также дают компаниям «шанс переосмыслить свой подход и найти лучшие решения», считают аналитики.

Ожидается, что расходы на ИИ будут продолжать расти, особенно на программное обеспечение, центры обработки данных и новые устройства.