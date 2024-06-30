Большинство «зумеров» стало считать себя блогерами

Исследование YouTube показало, что 65% «зумеров» считают себя блогерами, что значительно отличается от предыдущего поведения в Интернете. Этот сдвиг обусловлен такими платформами, как TikTok, которые «демократизируют» создание контента благодаря удобным инструментам редактирования и таким функциям, как дуэты, когда можно легко снять «совместный» ролик с кем-либо.

Такая модель поведения не только «повышает вовлеченность», но и влияет на то, как бренды и маркетологи подходят к работе с этой аудиторией, пишут СМИ. Им тоже приходится меняться, чтобы их тактики продолжали работать.

Увлечение «зумеров» блогерством знаменует собой фундаментальный сдвиг в цифровой коммуникации, считают эксперты.