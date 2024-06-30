Большинство «зумеров» стало считать себя блогерами

Опубликовано 30 июня 2024, 11:15
1 мин.
Большинство «зумеров» стало считать себя блогерамиПассивный просмотр контента уходит в прошлое
Согласно последним данным YouTube, поколение Z изменило привычкам «поведения» в Интернете прошлых поколений: большинство из них теперь идентифицируют себя как «создатели видеоконтента», то есть блогеры. Это поколение в возрасте от 14 до 24 лет возглавляет «новую эру», где активное участие в создании контента является нормой, пишут СМИ. Традиционно в Интернете преобладали «пассивные потребители» контента.
Исследование YouTube показало, что 65% «зумеров» считают себя блогерами, что значительно отличается от предыдущего поведения в Интернете. Этот сдвиг обусловлен такими платформами, как TikTok, которые «демократизируют» создание контента благодаря удобным инструментам редактирования и таким функциям, как дуэты, когда можно легко снять «совместный» ролик с кем-либо.
Такая модель поведения не только «повышает вовлеченность», но и влияет на то, как бренды и маркетологи подходят к работе с этой аудиторией, пишут СМИ. Им тоже приходится меняться, чтобы их тактики продолжали работать.
Увлечение «зумеров» блогерством знаменует собой фундаментальный сдвиг в цифровой коммуникации, считают эксперты.