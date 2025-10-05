Большой успех ИИ-генератора видео Sora заставил Google поторопиться

Обновления заметили в последней версии приложения для Android. Реверс-инженер включил новый главный экран, где кнопки вроде «Создать изображение» или «Глубокое исследование» теперь расположены сверху, а ниже идёт прокручиваемая лента с предложениями. Примеры промтов включают идеи вроде «Перенеси меня в глубокий космос», «Сделай фото винтажным» или «Преврати мой рисунок в книгу». Другие подсказки предлагают использовать Gemini для мозгового штурма или ежедневной подборки новостей.