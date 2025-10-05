Большой успех ИИ-генератора видео Sora заставил Google поторопиться

Опубликовано 05 октября 2025, 15:451 мин.
Большой успех ИИ-генератора видео Sora заставил Google поторопитьсяС новой лентой и промтами
После успеха видеоредактора Sora от OpenAI, который быстро попал в топ App Store, Google может сделать серьёзное обновление для своего приложения Gemini AI, пишут СМИ. Так, компания уже тестирует новый интерфейс, который заменит привычный стиль на ленту с прокруткой, где будут отображаться промты и изображения.
Обновления заметили в последней версии приложения для Android. Реверс-инженер включил новый главный экран, где кнопки вроде «Создать изображение» или «Глубокое исследование» теперь расположены сверху, а ниже идёт прокручиваемая лента с предложениями. Примеры промтов включают идеи вроде «Перенеси меня в глубокий космос», «Сделай фото винтажным» или «Преврати мой рисунок в книгу». Другие подсказки предлагают использовать Gemini для мозгового штурма или ежедневной подборки новостей.
Если обновление станет доступным для всех, оно поможет Google привлечь внимание к новой модели генерации изображений Nano Banana, благодаря которой Gemini также занял первое место в рейтинге App Store в сентябре, пока его не сместил Sora.
Источник:techcrunch
