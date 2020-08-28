Бонусные рубли в приложении «Едадил» автоматически начислятся при оплате покупок картами «Мир»

Чтобы получать бонусные рубли, нужно зарегистрировать карту платёжной системы «Мир»в приложении «Едадил» и делать покупки из раздела кэшбэк. Раньше пользователи должны были сканировать чеки и ждать их проверки, чтобы получить кэшбэк. Эта операция довольно популярна: в прошлом году ею воспользовалось 6 млн россиян. Теперь держателям карт «Мир» хранить и сканировать чеки больше не нужно.

Упрощённый кэшбэк доступен в магазинах «Лента», «АШАН», BILLA и «Монетка» Москвы, Санкт-Петербурга, центральной России, Сибири и Урала. В будущем список партнёрских магазинов расширится.

Приложение «Едадил» предназначено для поиска акций и скидок на товары. Там можно составить личный список покупок и получить вышеупомянутый кэшбэк.