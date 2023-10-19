Борьба Netflix с раздачей аккаунтов дала свои плоды

Одним из важных шагов Netflix стало введение ограничений на обмен паролями, начавшееся в мае 2023 года. Изначально эта инициатива рассматривалась как ответ на растущую конкуренцию со стороны таких платформ, как Disney+ и HBO Max, и была направлена на ограничение доступа для тех, кто не проживает в одном доме с владельцем учетной записи. Вопреки первоначальным сомнениям, компания Netflix сообщила, что ее тарифные планы с рекламой (самая дешевая подписка) по количеству пользователей выросли почти на 70% по сравнению с предыдущим кварталом.

Пока стратегия Netflix, похоже, работает, но забастовка актеров и растущая тенденция повышения цен на потоковое вещание в отрасли могут изменить ситуацию в будущем.