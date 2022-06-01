Борьба Netflix с раздачей аккаунтов пошла не по плану

Опросив более десятка абонентов Netflix в Перу, Rest of World выяснил, что большинство пользователей не были официально уведомлены об изменении политики через электронное письмо или уведомление, отправленное Netflix - не прошло и двух месяцев с момента первоначального объявления Netflix. Издание также узнало, что уровень соблюдения правил Netflix варьировался от пользователя к пользователю, при этом некоторые пользователи с общими аккаунтами сообщали, что игнорировали подсказки о проверке без какого-либо наказания для владельца аккаунта. Другой пользователь рассказал Rest of World, что так и не получил известия об изменении политики и продолжал пользоваться общим аккаунтом без особых проблем.

“Аккаунт Netflix предназначен для людей, живущих вместе в одном доме”, - сказала представитель Netflix Кумико Хидака в заявлении для The Verge, комментируя понятие “семейного доступа”, которое многие используют в качестве лазейки для вполне официального использования одного аккаунта на несколько человекц.

Стоимость дополнительной учетной записи меньше, чем стоимость регистрации отдельной новой учетной записи. Netflix взимает дополнительную плату в размере $2,89 в Чили, $2,99 в Коста-Рике и $2,13 в Перу за добавление еще двух пользователей, находящихся вне семьи владельца аккаунта.