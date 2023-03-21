Приложения
15:57, 21 марта 2023
1 мин.

Борьба с дипфейками: TikTok обязал пользователей помечать фальшивые видеоролики

Больше нельзя просто так запостить поддельного Трампа

TikTok обновил свою политику модерации контента. Теперь авторы обязаны помечать ролики с дипфейками.

Борьба с дипфейками: TikTok обязал пользователей помечать фальшивые видеоролики

Фото: Unsplash

До сих пор правила TikTok в отношении дипфейков ограничивались одной строкой, запрещающей контент, который может «ввести пользователей в заблуждение, искажая правду о событиях (или) причинить значительный вред участнику видео». Теперь компания заявляет, что весь реалистичный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), должен быть помечен подписью или водяным знаком.

TikTok заявил, что не допустит публикации любого синтетического контент, который изображает реальное публичное лицо. Иными словами, нельзя просто так постить дипфейки с участием знаменитостей. Нельзя также публиковать ролики, которые показывают, как это публичное лицо рекламирует запрещённые продукты или разжигает ненависть.

Новости партнеров
Новости партнеров