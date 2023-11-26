Борясь с «санкциями» YouTube, новое расширение вместо удаления ускоряет рекламу

Борясь с «санкциями» YouTube, новое расширение вместо удаления ускоряет рекламуБлокировщики рекламы стали умнее
Разочарованы тем, что YouTube подавляет блокировщики рекламы? Умелый разработчик предложил принципиально новое решение - расширение Ad Speedup. В отличие от традиционных блокировщиков, этот инструмент не блокирует рекламу, а ускоряет ее с умопомрачительной 16-кратной скоростью.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Попрощайтесь с мучениями, связанными с длительным просмотром рекламы, ведь это расширение позволяет быстро сократить 30-секундную рекламу до всего лишь одной-двух секунд. Оно не только ускоряет показ рекламы, но и отключает звук по умолчанию.
Ad Speedup, доступное в магазине Chrome Web Store (еще и совместимое с Edge), ловко использует регуляторы скорости воспроизведения YouTube, задействуя видеоплеер браузера для ускорения показа рекламы.
Хотя влияние на выплаты авторам остается неопределенным, этот обходной путь предоставляет пользователям менее разрушительную альтернативу традиционным блокировщикам рекламы, с которыми YouTube активно борется.