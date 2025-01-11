Бот-сборщик OpenAI перегрузил сайт небольшого бизнеса, сымитировав DDoS-атаку

Генеральный директор Александр Томчук обнаружил, что бот пытается загрузить более 65 000 страниц с товарами, каждая из которых содержит несколько изображений. Используя около 600 IP-адресов, бот перегружал сайт, вызывая сбои в рабочее время, ещё и увеличивая расходы компании на AWS.

Несмотря на условия предоставления услуг, запрещающие несанкционированный «скрапинг», Triplegangers не настроила свой файл robot. txt на блокировку бота OpenAI.

Через несколько дней они выполнили соответствующие настройки и добавили защиту Cloudflare, чтобы блокировать дальнейший скрапинг.

Томчук по-прежнему обеспокоен тем, какие данные могли быть похищены, и подчеркивает, что связаться с OpenAI для решения проблемы довольно сложно.