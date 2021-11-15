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Бота Яндекса заблокировали в Telegram за мошенничество

Этого бота рекламировал сам мессенджер
Пользователи заметили, что вечером 14 ноября официальный бот Яндекса в Telegram «Квиз Яндекс Плюса» начал присылать мошеннические сообщения. К счастью, мессенджер быстро его заблокировал.
Бота Яндекса заблокировали в Telegram за мошенничество

Как пишет «Код Дурова», сообщение от бота содержало ссылки на подозрительный внешний сайт и канал. В последнем публиковали призывы совершать те или иные действия для «заработка».

Бота Яндекса заблокировали в Telegram за мошенничество

Код Дурова

Интересно, что бота Яндекса продвигали через официальную рекламу Telegram. Сообщается, что, по данным TGStat, последний раз рекламу бота видели 14 ноября в 21:00.

Журналисты также сообщили, что с мошенническими сообщениями мог столкнуться не только бот Яндекса. В компании заявили, что спам в «Квизе Яндекс Плюса» был опубликован хостингом, где он размещается. Яндекс извинился перед пострадавшими пользователями, но отметил, что пользовательские данные не были затронуты.

Источник: Код Дурова
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