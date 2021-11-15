Бота Яндекса заблокировали в Telegram за мошенничество

Интересно, что бота Яндекса продвигали через официальную рекламу Telegram. Сообщается, что, по данным TGStat, последний раз рекламу бота видели 14 ноября в 21:00.

Журналисты также сообщили, что с мошенническими сообщениями мог столкнуться не только бот Яндекса. В компании заявили, что спам в «Квизе Яндекс Плюса» был опубликован хостингом, где он размещается. Яндекс извинился перед пострадавшими пользователями, но отметил, что пользовательские данные не были затронуты.