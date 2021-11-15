Бота Яндекса заблокировали в Telegram за мошенничество

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Бота Яндекса заблокировали в Telegram за мошенничествоЭтого бота рекламировал сам мессенджер
Пользователи заметили, что вечером 14 ноября официальный бот Яндекса в Telegram «Квиз Яндекс Плюса» начал присылать мошеннические сообщения. К счастью, мессенджер быстро его заблокировал.
Как пишет «Код Дурова», сообщение от бота содержало ссылки на подозрительный внешний сайт и канал. В последнем публиковали призывы совершать те или иные действия для «заработка».
Код Дурова
Интересно, что бота Яндекса продвигали через официальную рекламу Telegram. Сообщается, что, по данным TGStat, последний раз рекламу бота видели 14 ноября в 21:00.
Журналисты также сообщили, что с мошенническими сообщениями мог столкнуться не только бот Яндекса. В компании заявили, что спам в «Квизе Яндекс Плюса» был опубликован хостингом, где он размещается. Яндекс извинился перед пострадавшими пользователями, но отметил, что пользовательские данные не были затронуты.
Источник: Код Дурова