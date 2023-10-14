Braid — новый браузер для «мультиплеерного» просмотра сайтов

Braid — новый браузер для «мультиплеерного» просмотра сайтовДа, вы будете видеть чужой курсор
Независимый разработчик из США создает браузер для совместного веб-серфинга: инновационный проект, получивший название Braid, вдохновлен такими дизайнерскими программами, как Figma. Браузер отображает курсор второго пользователя и указывает на вводимый им текст.
Braid Browser предназначен для многопользовательской работы в Интернете и функционирует аналогично Figma или Google Docs, но для любого веб-сайта. Автор считает, что если такой метод совместной работы удобен для дизайнеров, то он может принести пользу и пользователям Интернета. Он называет свой проект «многопользовательским браузером». Процесс разработки занял год непрерывного кодирования.
В настоящее время желающие могут подать заявку на участие в этапе закрытого бета-тестирования, посетив официальный сайт. Ожидается, что в будущем на сайте появится более подробная информация о проекте.