Braid — новый браузер для «мультиплеерного» просмотра сайтов

Braid Browser предназначен для многопользовательской работы в Интернете и функционирует аналогично Figma или Google Docs, но для любого веб-сайта. Автор считает, что если такой метод совместной работы удобен для дизайнеров, то он может принести пользу и пользователям Интернета. Он называет свой проект «многопользовательским браузером». Процесс разработки занял год непрерывного кодирования.

В настоящее время желающие могут подать заявку на участие в этапе закрытого бета-тестирования, посетив официальный сайт. Ожидается, что в будущем на сайте появится более подробная информация о проекте.