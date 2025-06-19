Брат Павла Дурова создаёт настоящий искусственный интеллект

Дуров назвал брата гением, подчеркнув, что Николай давно не занимается Telegram, а сосредоточен на фундаментальных исследованиях, например, на создании масштабируемой блокчейн-системы.

Кроме того, Павел Дуров выразил мнение, что развитие ИИ изменит рынок труда. Он считает, что переход будет сложным, особенно для опытных специалистов — юристов и врачей, чья работа может потерять ценность. В то же время, молодым людям будет проще адаптироваться, а также появятся новые профессии