Брат Павла Дурова создаёт настоящий искусственный интеллект

Опубликовано 19 июня 2025, 17:061 мин.
Брат Павла Дурова создаёт настоящий искусственный интеллектКоторый сможет «понимать мир»
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью, что его брат Николай работает над настоящим искусственным интеллектом, который отличается от современных языковых моделей. По словам Дурова, современные ИИ просто анализируют большой объём текста и создают правдоподобные ответы, но не умеют думать и понимать. Настоящий ИИ, над которым трудится Николай, будет способен логически мыслить и действительно понимать окружающий мир.
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Дуров назвал брата гением, подчеркнув, что Николай давно не занимается Telegram, а сосредоточен на фундаментальных исследованиях, например, на создании масштабируемой блокчейн-системы.
Кроме того, Павел Дуров выразил мнение, что развитие ИИ изменит рынок труда. Он считает, что переход будет сложным, особенно для опытных специалистов — юристов и врачей, чья работа может потерять ценность. В то же время, молодым людям будет проще адаптироваться, а также появятся новые профессии