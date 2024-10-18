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Опубликовано 18 октября 2024, 11:15
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Братьев из Судана обвинили в масштабных DDoS-атаках против властей США

На технологических гигантов и правительственные сайты
Американские власти предъявили обвинения двум братьям из Судана в организации крупномасштабной DDoS-атаки против крупных технологических компаний, объектов критической инфраструктуры и государственных структур по всему миру. Действуя под псевдонимом «Anonymous Sudan», братья, как утверждается, совершили DDoS-атаки на широкий спектр целей, включая Microsoft, OpenAI, Riot Games, PayPal, крупные медиаплатформы, правительственные сайты и даже больницу Лос-Анджелеса.
Братьев из Судана обвинили в масштабных DDoS-атаках против властей США
© Ferra

Обвинение предъявляет Ахмеду Салаху Юсифу Омеру (22 года) и Алаа Салаху Юсифу Омеру (27 года) сговор с целью нанесения ущерба защищенным компьютерам. Ахмеду Салаху предъявляются дополнительные обвинения в конкретных случаях причинения ущерба. Прокуратура утверждает, что нападения были мотивированы желанием причинить «максимальные разрушения и хаос».

По данным следствия, братья использовали облачный инструмент для нарушения работы онлайн-сервисов. Этот инструмент якобы способствовал проведению более 35 000 атак, вызвав серьезные сбои. В некоторых случаях атаки парализовали целевые серверы на несколько дней, включая пятидневную DDoS-атаку на почтовый сервис Outlook компании Microsoft в июне 2023 года.

Местонахождение и подробности о судебном заседании братьев остаются неизвестными.

Источник:justice.gov
Автор:Максим Многословный
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