Браузер Brave принял меры против сайтов, которые следят за посетителями

В предстоящей версии 1.54 браузера Brave будет автоматически блокироваться сканирование портов веб-сайтов - практика, которая была замечена на многих сайтах без предварительного уведомления или согласия пользователя.

Исследователь, известный под ником G666g1e, обнаружил, что 744 сайта сканируют порты посетителей, включая такие популярные, как eBay и Best Buy. Некоторые сайты применяют такую тактику для снятия «отпечатков» посетителей, пытаясь «отследить» их даже в том случае, если они удаляют куки браузера.

В новой версии Brave по умолчанию запрещает любому веб-сайту доступ к локальным ресурсам. Продвинутые пользователи смогут создать список разрешений, чтобы предоставить доступ лишь определенным сайтам. Браузер также будет использовать правила списка фильтров для блокировки скриптов и сайтов, известных злоупотреблением локальными ресурсами, сохраняя при этом список разрешений для сайтов, которые обращаются к этим ресурсам с пользой для пользователя.