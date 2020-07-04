Браузер Chrome для Android подстроился под современные смартфоны и стал быстрее

А точнее, такими стали тестовые версии Chrome Dev 85 и Chrome Canary 86. Впредь смартфоны, работающие под управлением Android 10 и выше, будут автоматически получать 64-разрядную версию Google Chrome.

Важно понимать, что поддержка 64-разрядной архитектуры появилась ещё у Android 5.0 Lollipop, представленной в 2014 году. Сегодня практически все Android-смартфоны могут работать с 64-разрядным ПО. Поэтому было довольно странно, что Chrome не менялся.

Важно то, что 64-битная версия браузера показывает лучшие результаты в бенчмарке, чем 32-битная. Повышенная производительность в тестах должна соответствовать улучшению производительности в повседневном использовании смартфона.