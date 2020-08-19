Браузер Chrome для смартфонов начал сам проверять пароли пользователей на надёжность

В настройках браузера появилась новая опция «Bulk password check». Если её активировать, то Chrome сможет проверять все сохранённые пароли. Когда браузер обнаружит, что какой-то из паролей был скомпрометирован, то система предупредит об этом.

Если хочется опробовать новую функцию, то нужно скачать последнюю версию Google Chrome Canary из Play Store. После установки приложения нужно посетить страницу chrome://flags и найти там «Bluk password check». Затем нужно активировать флаг и перезапустить браузер. После этого вы должны увидеть новую опцию «Check password» в настройках «Passwords».