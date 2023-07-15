Браузер Chrome на iOS позволит добавлять веб-приложения на рабочий стол

Браузер Chrome на iOS позволит добавлять веб-приложения на рабочий столЧто угодно, лишь бы не обвинения в монополии
В Google Chrome для iOS вышло обновление, позволяющее пользователям добавлять веб-приложения на главный экран iPhone или iPad. Эта функция использует возможности, представленные Apple в iOS 16.4. Ранее эта возможность была доступна только в браузере Safari.
Последнее обновление Google Chrome для iOS позволяет пользователям сохранять веб-сайты для быстрого доступа на главном экране. Добавив веб-приложение на главный экран, пользователь может открывать и использовать его, избавляясь от необходимости открывать его в отдельном браузере.
Кроме того, благодаря усовершенствованиям, реализованным в iOS 16.4, эти веб-приложения теперь могут отправлять push-уведомления, аналогичные нативным приложениям.
Эти усилия можно рассматривать как ответ Apple на обвинения в антиконкурентной практике в отношении App Store, пишет 9to5Mac.