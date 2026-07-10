Браузер DuckDuckGo научился блокировать рекламу в YouTube

На устройствах Apple и на Windows функция включена по умолчанию в последних версиях. Пользователям Android нужно зайти в настройки браузера, выбрать раздел «Блокировка рекламы» и включить её вручную.

Система использует те же списки фильтров, что и популярные расширения. Она дополнена собственными правилами совместимости, чтобы работать «надёжнее».

Разработчики, правда, предупреждают, что из-за блокировки видео может загружаться чуть дольше обычного. Ещё нюанс — YouTube часто меняет способы показа рекламы, поэтому «время от времени блокировка может сбоить», пока разработчики не обновят фильтры.